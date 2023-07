Ferros-velhos são fechados durante operação no Bairro Lagoinha

432

Operação foi realizada por equipes da Fiscalização de Controle Urbanístico e Ambiental e do Departamento de Missões Especiais da Guarda Municipal (foto: PBH / Divulgação) Dois ferros-velhos foram fechados nesta terça-feira (18/7) no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Os produtos comercializados nos estabelecimentos, conforme a administração municipal, iam contra a Área de Diretrizes Especiais Lagoinha, determinada no plano diretor de 2019.

A operação foi realizada por equipes da Fiscalização de Controle Urbanístico e Ambiental e do Departamento de Missões Especiais da Guarda Municipal, que tem intensificado esse tipo de ação.





O objetivo do decreto e das ações de fiscalização é coibir o furto de cabos e materiais metálicos na cidade. Caso o estabelecimento não faça o registro devido da origem do material, identificação do fornecedor e demais exigências, a empresa será notificada.





Por isso, todas as informações devem ser armazenadas no Livro de Registro de Origem e ficar disponível para consulta nas ações. A partir da segunda infração, a multa será aplicada em dobro, cabendo cassação imediata do alvará de localização e funcionamento na terceira reincidência.