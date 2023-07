Prefeitura de BH inaugura curso básico de natação para adultos

432

Curso terá duração de três meses, direcionado a pessoas com idade entre 18 e 50 ano (foto: Márcia Barroso / PBH / Divulgação ) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) firmou Termo de Cooperação Técnica com a Faculdade Arnaldo para oferecer curso básico de natação à população adulta que tenha interesse em aprender a nadar. As aulas vão acontecer nas instalações da faculdade e serão ministradas por profissionais do corpo técnico da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O curso terá duração de três meses, direcionado a pessoas com idade entre 18 e 50 anos.

As inscrições são on-line e serão abertas já na próxima segunda-feira (24/7). Inicialmente, serão oferecidas 45 vagas, havendo possibilidade de criação de novas turmas. As aulas acontecerão a partir do dia 7 de agosto, às segundas e quartas-feiras, com turmas às 7h, 8h e 9h.









João Guilherme Porto, diretor executivo da Faculdade Arnaldo, destacou a importância da iniciativa. “Por acreditarmos que a instituição é parte integrante da sociedade, nossas instalações estarão sempre à sua disposição, principalmente para uma finalidade tão nobre como esta”, afirmou.