Criança denuncia estupro após ver programa na TV, e primo é indiciado

432

Vítima tinha cinco anos na época do crime (foto: Polícia Civil/Reprodução) Um homem, de 23 anos, foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de estupro cometido contra uma criança de nove anos em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo informações da instituição, na época do crime, a vítima tinha cinco anos e o autor 18. Os relatos chegaram até a Delegacia apenas no último mês, após a criança de fato entender o que havia ocorrido naquela ocasião.





Segundo o delegado Davi Moraes Pinto, responsável pela investigação, a vítima teria assistido um programa de TV sobre violência sexual contra crianças e perguntou à avó o que era estupro. “A vítima acreditava que tal expressão era sinônimo de esganar alguém. Após as explicações, ela chorou e perguntou se poderia confiar na avó para narrar um fato”, contou.



LEIA MAIS 12:02 - 18/07/2023 MPF pede suspensão da captação de água do Rio Doce por contaminação

11:07 - 18/07/2023 Homem tenta fuga com 390 kg de maconha em carro e acaba preso em MG Os abusos aconteceram durante a festa de aniversário de cinco anos da criança e o autor seria um primo. “O suspeito se aproveitou da ausência dos pais da criança, que preparavam a festa de aniversário, para levá-la a um quarto e praticar a violência sexual”, relata ao informar que o garoto não disse nada aos pais sobre o ocorrido uma vez que o rapaz teria dito que praticaria novamente os atos caso alguém soubesse”, explicou o delegado.





Após ouvir os relatos, a avó contou aos pais da vítima e eles procuraram o suspeito, que havia fugido. O caso foi apresentado para a Polícia e o suspeito acabou se apresentando em uma delegacia com advogados. Durante o interrogatório, ele confessou o crime.





O inquérito policial foi concluído com indiciamento do suspeito pelo crime de estupro de vulnerável e remetido à Justiça para as providências legais.