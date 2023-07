Trânsito passa dos 4 km na região (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

Um acidente envolvendo dois caminhões complica o trânsito do Anel Rodoviário na tarde desta terça-feira (18/7). A batida aconteceu na altura do KM 536, próximo a região do bairro Betânia, em Belo Horizonte. O congestionamento já passa de 4 km.