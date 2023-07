Governo de Minas abre consulta pública sobre plano de mobilidade na RMBH

432

O em o objetivo de contribuir com o desenvolvimento sustentável e com o foco na melhoria da acessibilidade e da mobilidade das pessoas e cargas na região (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)



O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), abriu uma consulta pública nesta terça-feira (18/7) sobre a mobilidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).





O objetivo da pasta é recolher sugestões e contribuições dos produtos elaborados a partir do desenvolvimento do Plano de Mobilidade da RMBH. Esse plano tem o objetivo de contribuir com o desenvolvimento sustentável e com o foco na melhoria da acessibilidade e da mobilidade das pessoas e cargas na região.





Durante o período da consulta pública vai ser possível opinar sobre documentos do Plano de Mobilidade, em especial, os relatórios dos Planos Setoriais como Plano Metropolitano de Transporte Coletivo, Plano Metropolitano de Mobilidade Ativa, Plano Metropolitano de Logística Urbana e Plano Metropolitano de Sistema Viário e Individual Motorizado que podem ser acessados no site da Secretaria





As sugestões devem ser encaminhadas por escrito para o e-mail do escritório de mobilidade: emob@infraestrutura.mg.gov.br, até o dia 17/8. A documentação completa no que diz respeito ao objeto da consulta pública, as regras de participação e o modelo de formulário para encaminhar as sugestões estão disponíveis no site da Seinfra

