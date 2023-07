Polícia Civil investiga morte de criança de 5 anos em UPA de Santa Luzia

Segundo informações do boletim de ocorrência, a criança foi levada até a unidade de saúde pela mãe. Por volta das 23h, a PM foi acionada.

Em conversa com os militares, a mãe disse que o menino tinha problemas de saúde e teve uma crise de vômitos ainda em casa e foi medicado. Ela o colocou para dormir e, após um tempo, seu companheiro percebeu que ele estava desacordado. Eles imediatamente o levaram para a UPA.

A criança já chegou no local com o corpo rígido e mãos e pés frios. Eles tentaram reanimar por cerca de 30 minutos, mas não foi possível. Durante o procedimento, a médica percebeu um comprimido rosa e um líquido roxo saindo do tubo que foi colocado na traqueia do menino. A plantonista também constatou que a criança não tinha sinais de violência.