Polícia procura assassino e torturador de idoso que morreu dentro de casa

Uma das testemunhas relatou à PM que a vítima guardava alta quantia em dinheiro em sua residência (foto: PMMG/Divulgação) A Polícia de Uberaba (Triângulo Mineiro) procura o suspeito de torturar e matar um idoso, de 74 anos, em residência da cidade, no último final de semana. Ninguém foi preso. Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que busca a apuração da autoria e circunstâncias do fato.



No entanto, ao chegar ao local, ele viu o irmão deitado no chão da cozinha, com a barriga para baixo, pés e mãos amarrados, apresentando diversos cortes e hematomas pelo corpo, pulsos quebrados, sacola plástica cobrindo a cabeça, e, por baixo, uma blusa amarrada na boca e ainda uma sacola plástica por baixo da mesma para amordaçá-lo.



Ainda conforme a PM, não havia sinais de luta corporal no local e nenhum objeto parecia ter sido roubado.



Devido ao estado de rigidez cadavérica da vítima, a perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou ao registro da PM que o crime ocorreu há aproximadamente 15 horas.



Também consta no registro policial que o perito recolheu uma ferramenta turquesa no quintal da residência.



Vítima era querida no bairro



Segundo relatos de testemunhas à PM de Uberaba, o idoso era solteiro, pacato, de pouca conversa e querido no bairro. Além disso, as testemunhas disseram que ele morava sozinho há vários anos e não sabiam de problemas ou inimizades dele. Uma das testemunhas disse que viu a vítima uma última vez no bairro Abadia, por volta das 18h30 do último sábado (15/6).





Um parente do aposentado relatou à PM que ele guardava valor alto em dinheiro em algum local da residência. No entanto, os policiais militares não localizaram nenhum valor.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que deslocou uma equipe da perícia oficial até o local dos acontecimentos, para a coleta de vestígios que subsidiarão as investigações. "Um inquérito policial foi instaurado, solicitando oitivas com testemunhas e aguardando a conclusão dos laudos para avaliação. A equipe policial trabalha, desde o recebimento das primeiras informações, buscando a apuração da autoria e circunstâncias do fato. Mais informações poderão ser repassadas à imprensa com andamento das investigações", complementou a PCMG.