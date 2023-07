Preso terceiro suspeito de envolvimento em assassinato de adolescente

432

A adolescente Larissa foi espancada e torturada até a morte. Corpo foi desovado na Várzea das Flores (foto: Redes sociais)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na noite de segunda-feira (17/7), Ramon Gibson Costa, de 32 anos. Ele é o terceiro envolvido no assassinato de Larissa Estefany da Silva Rodrigues, de 17 anos. A adolescente foi torturada e morta. O corpo dela foi desovado nas águas da Lagoa Várzea das Flores, em Betim, Região metropolitana de Belo Horizonte, em 5 de novembro de 2022.





A prisão do terceiro suspeito foi possível depois da prisão do casal Gabriela Rodrigues Bispo, 24, e Bruno Borges de Souza Pereira, 26, em março último. Eles estavam foragidos e foram identificados e presos no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro.

Larissa desapareceu depois de um baile funk, em Betim. Ela tinha sido vista, pela última vez, saindo com os três suspeitos. Um vídeo colocado nas redes sociais mostrava os suspeitos agredindo e colocando Larissa no porta-malas de um carro.

Segundo a investigação Larissa tinha conhecido, primeiro, Ramon, com quem mantinha um relacionamento. Este a apresentou ao casal Bruno e Gabriela, com quem fez um pré-acordo para a criação de uma boate de strip-tease

No entanto, algo teria saído errado e Larissa era acusada pelo casal de não cumprir a sua parte no acordo, segundo a Polícia Civil. A partir daí, ela passou a ser ameaçada.

No dia de seu desaparecimento, ela se encontrou com Ramon, no baile funk. Lá também estavam Bruno e Gabriela. Não se sabe se foram chamados por Ramon. O certo é que a adolescente voltou a ser cobrada pelo casal, quando então foi forçada pelos três a deixar a festa.

Depois disso, ela desapareceu. Quando o corpo foi encontrado, havia marcas de espancamento, de pedradas na cabeça e tortura. Logo depois desse dia, Bruno, Gabriele e nem Ramon foram vistos mais na região de Betim, por onde costumavam circular.

A expectativa, agora, é pela transferência de Ramon para Betim, onde o caso está sendo conduzido. Sabe-se que Gabriela prometeu colaborar com a polícia, em troca de vantagens. Segundo seu advogado, ela estaria jurada de morte, caso vá para uma penitenciária.

Os três seriam ligados ao tráfico de drogas na região de Betim e Contagem, o que acarretou em outra investigação instaurada pela Polícia Civil de Betim.