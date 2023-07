Homem morre esmagado por carga de caminhão em MG

432

Caminhão, carregado com material pesado de construção, capotou e passageiro morreu esmagado (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um homem de 47 anos morreu esmagado pela carga de um caminhão, na tarde deste sábado (22/7), depois que o veículo capotou em uma área rural, a 10 km da BR-356, em São Gonçalo do Monte, distrito de Itabirito, na Região Central de Minas Gerais. O motorista do veículo foi levado em estado grave para o hospital.De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o passageiro ficou preso às ferragens e morreu no local. Já o condutor do veículo, ainda não identificado, foi resgatado e levado, em estado grave, pelo helicóptero dos bombeiros até o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.Ele apresentava trauma no crânio e um grande corte na região da cabeça. Não há informações sobre seu estado de saúde. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram no local.Ainda de acordo com os bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu contra o muro de um sítio na Rua Principal. Com o impacto, o caminhão capotou.A dupla transportava uma carga de materiais pesados de construção para perfuração de poços artesianos (poço tubular feito no solo para extração de água).