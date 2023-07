Esclarecido crime ligado à guerra do tráfico de drogas no Norte de Minas

432

Dos cinco suspeitos, quatro já estavam cumprindo pena em presídio de Taiobeiras (foto: PCMG/Divulgação)

Cinco investigados por homicídio qualificado, que teve como motivação o controle do tráfico de drogas em Taiobeiras, no Norte do estado, foram alvos de mandados de prisão dentro da Operação Azkaban, deflagrada naquela região pela Polícia Civil.

A vítima de homicídio foi um homem, de 43 anos, que foi morto em plena luz do dia, na porta de uma oficina mecânica, no centro de Taiobeiras, em 17 de janeiro deste ano.

Depois de ouvir testemunhas e também analisar imagens de câmeras de segurança, os investigadores informaram que a vítima foi surpreendida por dois suspeitos em uma motocicleta enquanto aguardava pelo conserto do seu veículo numa oficina mecânica. Ele estava sentado do lado de fora do estabelecimento.

A dupla chegou atirando e fugiu em seguida. A vítima foi atingida no tórax e na cabeça e morreu no local.

Segundo a delegada Lorena Rangel Almeida Dutra, a morte foi motivada por disputa pelo tráfico de drogas, uma vez que todos os envolvidos tinham ligação com o comércio de entorpecentes e competiam pelo controle do tráfico.

“Dos cinco suspeitos, dois deles participaram ativamente do homicídio como executores, e os outros três como mandantes, financiadores e mentores do crime”, pontua a delegada.

Quatro mandados de prisão foram cumpridos dentro do presídio da cidade, onde eles cumprem pena por envolvimento em outros delitos. “Agora, eles também estão presos em decorrência desse homicídio que a Polícia Civil apurou”, afirma a delegada.

O quinto suspeito, de 20 anos, que também lidera o grupo criminoso, foi preso em sua casa, em Taiobeiras.