Polícia recupera aparelho de R$ 500 mil usado no tratamento de alzheimer

Aparelho roubado, o neuromodulador, usador para o tratamento experimental de alzheimer (foto: Redes sociais)

Imagens de uma câmera de segurança foram determinantes para a identificação e prisão de um homem de 29 anos, que havia roubado na quinta-feira (20/7), próximo à Clínica Mude, no Barro Preto, região Centro-Sul de Belo Horizonte, um neuromodulador, aparelho avaliado em R$ 500 mil, único em Belo Horizonte usado para para o tratamento experimental alzheimer, depressão e ansiedade.

O autor foi flagrado, na noite dessa sexta-feira (21/7), tentando arrombar um veículo estacionado na Avenida do Contorno esquina com Rua Uberaba, no Bairro Santo Agostinho. Ao dar o flagrante, um dos policiais reconheceu o homem como o que tinha sido visto nas imagens do roubo do neuromodulador.

Aos policiais, ele admitiu o crime, contando que o aparelho estava em cima do banco, junto com um notebook, que foi o que chamou sua atenção. Ele foi levado para a 3ª Delegacia de Polícia Civil, no Centro.

Ao levantar a ficha do homem, a polícia descobriu que ele tem diversas passagens pela polícia por furto. Ele foi ouvido e liberado pela Polícia Civil, uma vez que o prazo do flagrante já havia sido expirado.

O aparelho estava em Nova Lima com um amigo do ladrão, às margens da BR-040, entrada para o distrito de São Sebastião das Águas Clara, conhecido como Macacos.