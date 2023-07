Motorista fica preso às ferragens em acidente na BR-356

432

Motorista fica ferido em acidente no km 34 da BR-356, em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Manhã de acidentes nas estradas

Um acidente grave, registrado na altura do km 34, na BR-356, em Itabirito, Região Central de Minas Gerais, deixou um motorista preso às ferragens e o carro dele destruído na manhã desta segunda-feira (17/7).De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, dois carros bateram de frente no sentido Ouro Preto. Com a batida, um dos veículos foi arremessado para um matagal, às margens da rodovia.Os dois motoristas ficaram feridos e foram levados a um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.As causas do acidente ainda não foram divulgadas.Nesta manhã, um carro capotou na BR-040 , no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de bater em outro veículo e feriu pelo menos duas pessoas.Uma das vítimas ficou com o pé preso às ferragens e, depois de ser retirada do veículo pelos bombeiros, foi socorrida em um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.Outro acidente na MGC-356, na altura do bairro Olhos d'Água, Região Oeste de BH, envolvendo um carro e uma moto, deixa o trânsito travado na região. Não há informações sobre as causas do acidente.