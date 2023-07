Preso em Unaí homem procurado por estupro de vulnerável

432

Policiais civis chegaram ao abusador depois de investigar agressões a sua companheira (foto: PCMG)

Preso em Unaí, no noroeste do estado, no final de semana, pela Polícia Civil, um homem procurado pela polícia do Distrito Federal, suspeito do crime de estupro de vulnerável.



Segundo a Polícia Civil, o investigado tem vários registros policiais por violência doméstica contra a mulher em Minas Gerais. E, segundo estas investigações, descobriram que o suspeito era procurado no Distrito Federal.

Os policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) tiveram apoio da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Unaí.

O caso serve, também, para a Polícia Civil fazer mais um alerta sobre casos de violência doméstica e familiar contra mulheres. Todo caso pode ser denunciado pelos telefones 180 ou 181, ou em qualquer delegacia, pessoalmente, e e também pela Delegacia Virtual nos casos de ameaça, vias de fato/lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.