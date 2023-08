Veja a lista dos 12 criminosos mais procurados de Minas Gerais

432

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Minas Gerais divulgou, nesta quarta-feira (23/8), a lista dos 12 criminosos mais procurados do estado. O grupo tem mandados de prisão em aberto por crimes como homicídio, tráfico de drogas e roubo, inclusive assaltos armados a bancos - prática denominada pelas autoridades como 'novo cangaço'.





Rogério Soares de Oliveira: é um dos autores do crime que vitimou um sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, na cidade de Ilicínea, no Sul de Minas, em 2017.



Jacson da Conceição da Silva: lidera uma organização criminosa no bairro Alto Vera Cruz, na Região Leste de Belo Horizonte, envolvido com o tráfico de drogas.



Felipe Augusto Rodrigues Silva: é envolvido com tráfico de drogas em Sete Lagoas, Região Central de Minas Gerais. Também responde por roubo e assassinato de um polícia militar, em 2016.



Gilcimar da Silva: é procurado por diversos crimes contra o patrimônio, inclusive, roubo a banco. Também tem registro de uso de documento falso (falsidade ideológica).



David Benedito Santos Neto: é líder de uma facção criminosa oriunda do Rio de Janeiro, atuante em Andrelândia, município no Leste de Minas Gerais. É apontado como mandante de crime de homicídio ocorrido em Andrelândia, motivado por disputas pelo controle e domínio territorial de pontos de tráfico de drogas.



Eberton Sales Morais: integrante de uma facção criminosa com atuação em Três Corações, no Sul de Minas, e também em São Paulo.



Eduardo Lourenço Marques: é líder de uma organização criminosa de Manhuaçu, na Zona da Mata.



Roberto Carlos Paranhos: atuante em municípios do Alto Vale do Jequitinhonha. Indivíduo violento, agressivo e perigoso. Possui histórico de enfrentamento às forças policiais, com dois registros de homicídio tentado contra policiais nos anos de 2010 e 2011.



Sonny Clay Dutra: traficante internacional de drogas, líder de uma organização criminosa. O grupo criminoso liderado por ele atuou em diversas localidades mineiras, mantendo conexão com outras organizações criminosas também no Paraguai.



Wesley Militão da Silva: é líder de uma organização criminosa em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Atua, principalmente, no tráfico ilícito de drogas e crimes violentos.



Marcelo Jaime Gonçalves: é líder de uma organização criminosa atuante na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Angelo Gonçalves de Miranda Filho: envolvido com tráfico de drogas em Teófilo Otoni, Região do Mucuri, e na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O projeto, já em sua 6ª edição, elege alvos prioritários para o sistema de segurança pública. São indivíduos envolvidos em crimes violentos e que estão foragidos da Justiça, com mandados de prisão em aberto. Nesta edição, seis dos criminosos listados são integrantes de facções criminosas, cinco são líderes de gangues, três estão envolvidos em mortes de agentes de segurança pública e outros sete respondem ou foram condenados por homicídio.Os crimes praticados pelos integrantes da lista extrapolam, inclusive, as fronteiras de Minas Gerais. Entre eles, estão traficantes de drogas com atuação em São Paulo e Rio de Janeiro, e até contrabandistas internacionais. A escolha dos nomes é feita de forma conjunta pela Sejusp, polícias Civil, Militar, Penal, Sistema Socioeducativo, Corpo de Bombeiros, Ministério Público e Tribunal de Justiça.Segundo o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, a população tem um papel fundamental na captura desses criminosos. "São líderes de facções criminosas muitas vezes escondidos em meio a população. Sem essa colaboração, é quase impossível descobrir essas pessoas", disse em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (23/8).Ao ligar para o Disque Denúncia para dar informações sobre um dos procurados, o cidadão tem seu sigilo e anonimato garantidos. "São indivíduos que naturalmente se escondem do sistema de justiça criminal e a participação da população, que de alguma forma tenha presenciado ,tenha ouvido algo, foi decisiva nas últimas edições. Não precisa ter a informação completa, qualquer pista, qualquer informação é bem-vinda e nós garantimos o anonimato", completa Murillo Ribeiro, diretor-geral da Agência Central de Inteligência da Sejusp.Desde a primeira edição do programa, lançado em 2011, 83% dos criminosos foram recapturados, já estão presos e respondendo judicialmente pelos seus crimes. Além da prisão, a divulgação dos procurados também contribui para inibir a circulação dos criminosos listados e reduzir os índices de criminalidade com a retirada de circulação desses indivíduos.Cartazes serão espalhados com as fotos dos procurados em locais de grande circulação de pessoas ou que foram reconhecidos como estratégicos pelas polícias. Todos possuem QR Code para acesso à lista de todos os procurados e outros detalhamentos por meio de smartphones.Além disso, por meio do site disponibilizado para a campanha , é possível visualizar fotos de todos os 12 procurados, com detalhes sobre atuação do criminoso, região onde pratica a maioria dos crimes, idade, apelidos, mandados de prisão em aberto e outros aspectos.