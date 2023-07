Duas hipóteses para o assassinato de homem no Bairro Felicidade

432

O Bairro Felicidade, em Betim, é, segundo as policias Civil e Militar, dos mais violentos da Grande BH (foto: PBH)

Dívida com agiotas ou ter testemunhado, juntamente com a namorada, um homicídio. Estas são as duas hipóteses com as quais trabalha a Polícia Civil para esclarecer o assassinato de Cristiano Flávio da Silva, ocorrido na noite de domingo (16/7), em Venda Nova, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



SAIBAMAIS]O crime ocorreu quando a vítima tomava cerveja em um bar no Bairro Felicidade, quando o estabelecimento foi invadido por um homem usando balaclava e capacete. O autor disparou cinco vezes contra a vítima, que estava no balcaão e tombou morta.



O corpo foi encaminhando para o IML (Instituto Médico Legal). O bar não tem câmera de segurança, o que pode dificultar a investigação.