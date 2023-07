Ex-fiscal de prefeitura mineira é condenado por pedir propina

Em 2013, o homem, ao ser procurado por uma pessoa que queria informações sobre o desmenbramento de uma propriedade, marcou um encontro em uma praça e alegou que, devido à complexidade do trabalho, iria cobrar R$ 1.250. A pessoa efetuou o pagamento, mas não teve êxito na divisão, o que fez com que fosse à sede do Executivo municipal se queixar.