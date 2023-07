Fuad e Zema se encontram para discutir despoluição da Lagoa da Pampulha

432

Prazo de despoluição da lagoa foi passado de cinco para três anos (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press) O prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman (PSD) e o governador Romeu Zema (Novo) se reuniram nesta terça-feira (18/7) para tratar do cronograma de obras da Copasa para eliminar o lançamento de esgoto na Lagoa da Pampulha.

Durante o encontro, o Governo do Estado e a empresa de saneamento garantiram que o prazo para acabar com o foco principal de poluição do cartão postal, que inicialmente seria de cinco anos, será reduzido para três. As intervenções incluem expansão da rede de esgoto, proteção dos cursos d´água no entorno e da fauna, e melhoria das condições sanitárias. A estatal ainda afirmou que já realizou 25% das obras previstas.









Em março deste ano, as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, juntamente com a Copasa, assinaram um acordo para acabar com o lançamento de esgoto irregular na lagoa. Com isso, deverão ser implementadas quase 10 mil novas ligações à rede da Copasa, sendo cerca de 7 mil em imóveis de Contagem e 2,8 mil de Belo Horizonte.





Ação Civil Pública





Em 2021, a Prefeitura de Belo Horizonte ajuizou uma ação judicial cobrando da Copasa um plano de trabalho para que 100% do esgoto na Bacia Hidrográfica da Pampulha fosse coletado e tratado, impedindo o despejo na Lagoa da Pampulha.





Na ação, a Procuradoria Geral do Município (PGM) argumentou que, diante da especial proteção constitucional conferida à Lagoa da Pampulha desde o seu reconhecimento como Patrimônio Mundial da Humanidade, é necessária uma convergência de esforços, liderada pelo Município de Belo Horizonte, com a participação da Copasa, da União, do Estado de Minas Gerais e do Município de Contagem, para garantir que a população volte a desfrutar do bem em sua total potencialidade.





O texto ainda apontou que os investimentos feitos pela Prefeitura de Belo Horizonte poderiam ser mais efetivos se a Copasa avançasse na universalização do esgotamento sanitário, que é de sua responsabilidade nos termos do convênio firmado para concessão do serviço público de saneamento básico.