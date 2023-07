Prefeitura aciona justiça contra nova CPI da Pampulha

440

Câmara vai defender legalidade da nova CPI (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A prefeitura de Belo Horizonte (PBH) decidiu acionar a justiça contra a Câmara Municipal (CMBH), nesta terça-feira (18/7), para impedir que os vereadores criem uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga os contratos firmados entre o executivo e empresas do consórcio Pampulha Viva, responsável pela limpeza do cartão postal da cidade.









Segundo a Procuradoria-Geral do Município, uma CPI com o mesmo objeto fere o pressuposto da "certeza do prazo", previsto constitucionalmente, e estabelecido em 120 dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogado por mais 60 dias, totalizando 180 de prazo. Assim, o colegiado atingiu o limite máximo no dia 12 de julho, mas a nova comissão estaria estendendo esse princípio





Agora, a prefeitura quer a declaração de nulidade do requerimento que cria a nova CPI, e pede uma liminar para que a Câmara não possa instalar um novo colegiado que tenha o mesmo objeto da instalada, concluída e que teve o relatório rejeitado pelos vereadores.





Em nota, o presidente da Câmara dos Vereadores, Gabriel Azevedo (Sem partido), destaca que a CPI é um mecanismo legítimo do Poder Legislativo, e que a procuradoria da casa irá defender a legalidade do novo requerimento.