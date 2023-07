Empresário nega ofensas, mas admite ter 'afastado' filho do ministro Moraes

Andreia Murão (Esq.) teria sido ofendida por uma pessoa e Roberto (Dir.) reagiu (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O empresário Roberto Mantovani Filho, de 71 anos, suspeito de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prestou depoimento à Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (18/7), em Piracicaba-SP, e negou ter agredido o filho do magistrado no aeroporto de Roma. Ele afirma ter havido apenas reagido a ofensas e “afastado” uma pessoa.