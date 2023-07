Moro sobre ação que pode cassá-lo: 'PT age à moda venezuelana'

440

Senador alega que ações para cassá-lo são baseadas em "especulações fantasiosas" (foto: Pedro França/Agência Senado) O senador Sergio Moro (União-PR) disse que o PT, sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), age "à moda venezuelana" para tentar cassar o seu mandato e com isso "calar a oposição democrática". Ele ainda alega que o partido está "aliado a oportunitas que perderam a eleição", em referência ao PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também move uma ação contra ele.









"No fundo [as ações], são mero estratagema do PT para calar, à moda venezuelana, a oposição democrática, aliado a oportunistas que perderam a eleição. É um desrespeito à democracia e a 1,953 milhão de eleitores paranaenses", disse Moro ao jornal O Estado de S. Paulo.