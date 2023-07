Sergio Moro à PGR: 'Violação da privacidade de milhões de brasileiros'

440

'A diligência pretendida pelo subprocurador-geral é injustificável, além de provavelmente impraticável', diz Moro (foto: Sergio Lima / AFP) O senador Sergio Moro (União-PR) classificou como "injustificável e impraticável" o fato de a Procuradoria-Geral da República (PGR) ter requerido ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes que empresas de redes sociais enviem a lista e os dados dos seguidores de Jair Bolsonaro (PL).



O senador ainda ressaltou, por meio de seu perfil no Twitter, que "o MP (referindo-se ao Ministério Público Federal) deveria reconsiderar o requerido".



Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, a defesa do ex-presidente diz que a solicitação da PGR causa "grande preocupação com o exercício de liberdade".

Bolsonaro tem cerca de R$ 15 milhões de seguidores no Facebook, 11 milhões no Twitter, 25 milhões no Instagram, 6,5 milhões no YouTube, 5,5 milhões no TikTok e 420 mil no Linkedin.