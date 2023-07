BH: Deputado garante transferência do Aeroporto Carlos Prates

440

Deputado petista esteve presente durante apresentação do projeto aos moradores (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press) Estado de Minas nesta segunda-feira (17/7), durante apresentação dos planos do município para a área, o petista disse que fez uma série de reuniões para assegurar o movimento na capital nacional. O deputado federal Rogério Correia (PT-MG), vice-líder do governo na Câmara, afirmou que o processo de cessão definitiva do terreno do Aeroporto Carlos Prates à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) caminha bem em Brasília e não há chance de recuos. Em entrevista aonesta segunda-feira (17/7), durante apresentação dos planos do município para a área, o petista disse que fez uma série de reuniões para assegurar o movimento na capital nacional.





15:25 - 06/07/2023 Manifestantes protestam na porta do antigo Aeroporto Carlos Prates “Eu, como vice-líder do governo do presidente Lula, tenho cuidado pessoalmente disso. Já estivemos com o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), como o ministro de Portos e Aeroportos (Márcio França) e com o ministro das Cidades (Jader Barbalho Filho). Então o que está planejado aqui é, junto com a prefeitura, fazer com que essa área tenha destinação pública de moradia e também para suprir as carências da região. Ter uma área verde, um parque, escolas de educação infantil e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que é uma carência em toda região. Está bem encaminhado, não existe a menor hipótese de voltar atrás nesse processo”, afirmou.





Desde abril, a prefeitura é responsável pela gestão e exploração do terreno, mas a responsabilidade definitiva sobre a área é esperada para setembro deste ano. A área antes tinha operação atrelada ao governo federal através da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).





O petista prosseguiu tratando sobre a movimentação em Brasília para disponibilizar o terreno ao município e viabilizar o início das obras ainda neste ano. Correia afirmou que o aporte de verbas federais ao projeto deve se dar a partir do programa de habitação Minha Casa, Minha Vida.





“O que é preciso agora é iniciar o que há de imediato. Então eles vão recuperar o parque, provavelmente já iniciar as obras da UPA, da unidade de Educação Infantil, tudo ainda este ano. A moradia já é um processo mais demorado, tem que ver qual o tipo de moradia, discutir com o Ministério das Cidades. Mas está bem avançado. O governo ajudaria com o Minha Casa, Minha Vida, que é um programa nacional pelo qual o presidente Lula tem um carinho muito grande e a oferta da prefeitura agradou muito o governo federal. Foi um dos pontos fundamentais, inclusive, para a área ficar à disposição do município”, disse.





Durante a apresentação do projeto da PBH à população ocorrida na Região Noroeste da capital nesta segunda, movimentos favoráveis à manutenção das atividades aeroportuárias no Carlos Prates manifestaram esperança na prorrogação do prazo para uma transferência definitiva do terreno à prefeitura. A possibilidade foi prontamente negada pelo parlamentar mineiro.