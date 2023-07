Área do Aeroporto Carlos Prates será transformada em novo bairro de BH

432

O espaço, que tem mais de 500 mil metros quadrados, será metade de áreas verdes e metade com construções (foto: @estev4m/Esp. EM) A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou, nesta segunda-feira (17/7), que a área do antigo Aeroporto Carlos Prates será transformada em um novo bairro da Região Noroeste da capital mineira. Ainda sem nome oficial, o local contará com um grande parque, que garante a ligação dos bairros vizinhos e acesso a serviços públicos de saúde, educação e cultura.









Desses imóveis, a proposta é dividi-los entre 2.200 moradias para famílias com renda de até R$ 3.300; 1.350 unidades de livre comercialização (que podem ter uso residencial ou comercial) e 950 unidades para famílias com renda de até R$ 6.600. Segundo Pedro Maciel, subsecretário de Planejamento Urbano da Prefeitura de BH, o croqui ainda é inicial e pode sofrer alterações de acordo com o andamento dos estudos de impacto específicos para cada equipamento.

Anúncio foi dado em coletiva de imprensa (foto: Leandro Couri/ EM/ D.A Press)



Proposta de uso do aeroporto levou em conta série de critérios O espaço, que tem mais de 500 mil metros quadrados, será metade de áreas verdes e metade com construções. Segundo a PBH, essa proposta atende às necessidades da cidade e a previsão é que a ocupação aconteça gradualmente. O financiamento de todas as mudanças será feito por recursos próprios da prefeitura, programas do governo federal e, ainda, parcerias com a iniciativa privada. Essa última por meio de licitações que ainda serão detalhadas.



Mapa com as propostas de uso da área do aeroporto (foto: Divulgação/PBH)

O estudo apontou que o entorno imediato da área apresenta baixa densidade demográfica (0 a 72 habitantes por hectare), principalmente na porção Sul e Leste. Além disso, a região ainda tem um elevado coeficiente de aproveitamento (usado para medir o quanto de área pode ser construída), favorecendo a produção habitacional com elevada densidade, ou seja, prédios com mais pessoas. Para elaborar a proposta, técnicos da prefeitura realizaram um diagnóstico que incluiu análise da área de entorno, malha urbana, zoneamento, densidade demográfica, usos da região (predominantemente residencial), tempo de acesso a pé para escolas, centro de saúde, comércio e equipamentos culturais.













Ver galeria . 5 Fotos Área do aeroporto está localizada na Região Noroeste de BH (foto: @estev4m/Esp. EM )

As mesmas equipes voltarão ao local na segunda quinzena de agosto para uma nova vistoria e garantir que a área cumpriu todos os requisitos de desocupação. O prazo para a retirada de mobiliário e esvaziamento total do aeroporto é 31 de julho.