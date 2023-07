Serraria Souza Pinto: audiências irão discutir privatização do espaço

432

Duas audiências públicas irão discutir o futuro da Serraria Souza Pinto (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) O futuro da Serraria Souza Pinto, estrutura localizada no Centro de BH, será discutido na Fundação Clóvis Salgado, que irá promover duas audiências públicas com a sociedade nesta semana.

Os encontros serão realizados nos dias 18 e 20 deste mês, de forma virtual e presencial, respectivamente, todos os interessados poderão sanar suas dúvidas.

Primeira audiência

A primeira audiência pública será no formato virtual, realizada na terça-feira (18/7), das 10h às 12h30. O evento contará com a participação de representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) e Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge).

Nessa modalidade, os participantes previamente inscritos poderão participar da audiência com direito a fala sobre a concessão da Serraria Souza Pinto, bem como expor outras questões relativas à iniciativa.

Os interessados em apenas acompanhar, ao vivo, a realização da audiência virtual, poderão acessar a transmissão pelo Canal da FCS no YouTube

Segunda audiência

A segunda sessão será presencial e ocorrerá na quinta-feira (20/7), das 10h às 12h30, na Sala de Reuniões do edifício sede da Fundação Clóvis Salgado, em Belo Horizonte.

O evento também prevê a participação de representantes da FCS e das demais secretarias e autarquias governamentais envolvidas na concessão da Serraria Souza Pinto, além de manifestações orais das organizações interessadas na licitação.

Ajuda da população é importante

As contribuições recebidas durante as sessões on-line e presencial vão integrar o Relatório Final da Audiência Pública, que será disponibilizado no site da FCS posteriormente. Todas as regras para participação dos encontros estão disponíveis para consulta neste link

Objetivo

A Concessão da Serraria Souza Pinto é uma alternativa para alavancar os investimentos necessários, garantindo as melhorias essenciais na infraestrutura do imóvel, a proteção histórica do equipamento, bem como a otimização da operação do ativo, por meio da atuação de concessionária devidamente qualificada.

Os investimentos previstos para a infraestrutura do imóvel somam, no mínimo, R$11,7 milhões, dentre intervenções obrigatórias e ciclos de reinvestimentos a cada 5 anos.

Entre as melhorias prioritárias para a Serraria Souza Pinto, destaca-se a revisão geral de todas as instalações, adequações elétricas, drenagem e acessibilidade.

História

A Serraria Souza Pinto é uma construção do início do século XX, e desde 1997, virou um espaço cultural, que já recebeu grandes eventos, feiras, congressos e festivais.

O espaço fica ao lado do Viaduto Santa Teresa, e tem capacidade máxima de 5.200 pessoas.

Ela foi construída por causa da expansão da nova capital Belo Horizonte, em um ponto estratégico, perto da Estação Central, para facilitar na época o transporte de material de construção de edifícios públicos para o interior do estado.