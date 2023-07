Manifestantes protestam na porta do antigo Aeroporto Carlos Prates

Um grupo de manifestantes ocupa a entrada da área onde funcionava o antigo Aeroporto Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (6/7). A Guarda Municipal, responsável pelo policiamento do terreno, já está no local.

Em 5 de junho, a Prefeitura de Belo Horizonte entregou a proposta de urbanização da área ao Governo Federal. O documento segue sob análise da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC).

Guarda Municipal afirmou que manifestantes não invadiram espaço do antigo aeroporto (foto: Guarda Municipal de Belo Horizonte / Divulgação)

O texto encaminhado reafirma o desejo do município de construir moradias populares e equipamentos públicos de educação, saúde e lazer no terreno onde ficavam os hangares . No entanto, até que haja uma resposta do governo federal, a área de mais de 500 mil metros quadrados continua desocupada.