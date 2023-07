Adolescente morre com golpe de barra de ferro em briga por camisa de R$ 15

Um adolescente de 16 anos foi morto com um golpe de barra de ferro, desferido por um colega dele, de 15 anos, na noite de quarta-feira (5) em Montes Claros, no Norte de Minas.

De acordo com a Polícia Militar, os jovens teriam iniciado uma briga por causa da venda de uma camisa, no valor de R$ 15.

Câmeras de segurança registraram a briga dos adolescentes no meio da rua. Em certo momento, o mais novo entra em casa e retorna com o objeto arremessado contra o mais velho.

A vítima, que se abaixou para pegar alguma coisa no chão, foi atingida pela barra de ferro e morreu no local, devido a uma perfuração no crânio, disse a polícia.