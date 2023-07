Itália separa imagens de situação envolvendo Moraes e deve enviar ao Brasil

440

Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirma ter sido atacado verbalmente no Aeroporto de Roma, seu filho teria sido agredido com um tapa (foto: Rosinei Coutinho)







Leia também: Autoridades repercutem agressão ao ministro Alexandre de Moraes em Roma Uma solicitação formal foi feita pela Secretaria Nacional de Justiça Brasileira às forças de segurança da Itália. Assim que o encaminhamento do material for autorizado, a Interpol do país europeu enviará o conteúdo para a Interpol brasileira.

As imagens serão disponibilizadas ao delegado responsável pelo inquérito, em Brasília, onde o caso será periciado para investigação.

A policia italiana separou as imagens da situação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sua família e três pessoas de Santa Bárbara d'Oeste (SP) no Aeroporto Internacional de Roma, segundo informações da direção geral da Polícia Federal (PF).