Lula ligou para Moraes após caso de agressão em Roma

Flávio Dino também ligou para Moraes e recebeu a representação contra os agressores (foto: Ricardo Stuckert/PR)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu uma ligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que se solidarizou com as agressões sofridas pelo magistrado em Roma, na última sexta-feira (14/7). O petista também teria falado sobre a possibilidade de reforço na segurança.