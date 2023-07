Confiança no Presidente entre evangélicos era maior na gestão Bolsonaro

440

De acordo com a nova pesquisa Ipec, Lula ainda enfrenta resistência entre os eleitores evangélicos (foto: Evaristo Sa/AFP) O Globo, a confiança dos evangélicos no Presidente da República é de 43 pontos em uma escala de 0 (nenhuma confiança) a 100 (muita confiança). Com pouco mais de sete meses de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda enfrenta dificuldades com os eleitores evangélicos. De acordo com o levantamento de Índice de Confiança Social (ICS) da pesquisa Ipec, divulgada nesta terça-feira (18/7) pelo jornal, a confiança dos evangélicos no Presidente da República é de 43 pontos em uma escala de 0 (nenhuma confiança) a 100 (muita confiança).

A pesquisa também mostra que os católicos passaram a confiar mais no Presidente da República depois que Lula assumiu o Palácio do Planalto. No ano passado, a confiança entre este eleitorado era de 36. Neste ano, a marca é de 45 pontos.

O Ipec também indica que a crença no trabalho feito na Esplanada dos Ministérios passou de 46 pontos para 55 entre os católicos neste período. Já no grupo dos eleitores evangélicos caiu de 51 pontos para 49 desde 2022.