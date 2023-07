Ipec: confiança no Presidente sobe ao maior nível desde 2012

440

O presidente Lula tem 50 pontos em uma escala de 0 (nenhuma confiança) a 100 (muita confiança), de acordo com a pesquisa Ipec (foto: EMMANUEL DUNAND/AFP)

Nova pesquisa do Ipec, divulgada pelo jornal O Globo nesta terça-feira (18/7), aponta que a confiança dos brasileiros no Presidente da República, sob gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), subiu ao maior nível desde 2012. De acordo com o Índice de Confiança Social (ICS), o presidente tem 50 pontos em uma escala de 0 (nenhuma confiança) a 100 (muita confiança).









Os níveis mais baixos de confiança no presidente Lula estão entre eleitores das classes A e B, na marca de 39 pontos, e entre os evangélicos, com 43 pontos, de acordo com a pesquisa.

Apesar da melhora no índice, o presidente da República ainda aparece na 16ª posição em uma lista de 20 instituições. Segundo a pesquisa, o Corpo de Bombeiros detém da maior confiança dos brasileiros, com marca de 87 pontos (em uma escala de 0 a 100); seguido da Polícia Federal e das Igrejas, ambos com 70 pontos.

A pesquisa Ipec ouviu 2 mil eleitores entre 1° e 5 de julho. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou menos, dentro de um intervalo de confiança de 95%.