Pesquisa Genial/Quaest: 53% acreditam que economia vai melhorar com Lula

Pesquisa quantitativa fez 94 entrevistas entre os dias 6 e 10 de julho de 2023 (foto: Ricardo Stuckert/PR)

A terceira rodada da Pesquisa Genial/Quaest sobre "o que pensa o mercado financeiro", divulgada nesta quarta-feira (12/7), revela que 53% dos entrevistados acreditam que a economia vai melhorar nos próximos 12 meses. No levantamento anterior, há dois meses, apenas 10% tinham essa perspectiva. Já 26% acham que vai ficar do mesmo jeito, e 21% creem que vai piorar no período.