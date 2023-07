Pesquisa Genial/Quaest: aprovação de Haddad sobe de 26% para 65% em 2 meses

440

Pesquisa quantitativa fez 94 entrevistas entre os dias 6 e 10 de julho de 2023 (foto: Ricardo Stuckert/PR)

A terceira rodada da Pesquisa Genial/Quaest sobre "o que pensa o mercado financeiro", divulgada nesta quarta-feira (12/7), mostra que a avaliação positiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), subiu de 26% para 65% em dois meses. Outros 24% consideram regular e 11% como negativo.

Para 23%, a recente melhora nos preços dos ativos é consequência do fortalecimento de Haddad, enquanto 32% consideram que se deve ao movimento dos mercados internacionais.

Outros 20% atribuem à atuação do Congresso e mais 20% ao Banco Central. Por fim, 3% consideram que as melhoras foram por ações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 2% atribuem a outros motivos.

Leia também: Brecha para novo imposto é encontrada em texto da reforma tributária

A pesquisa quantitativa Genial/Quaest fez 94 entrevistas entre os dias 6 e 10 de julho de 2023 com fundos de investimentos sediados em São Paulo e Rio de Janeiro.