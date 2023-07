430

Lula falou sobre o programa 'Desenrola' no Conversa com o Presidente Reprodução/YouTube O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) espera "salvar" 72% dos brasileiros endividados com o Desenrola, programa para renegociar dívidas. No 'Conversa com o Presidente' desta terça-feira (18/7), o petista demonstrou altas expectativas e destacou o empenho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) espera "salvar" 72% dos brasileiros endividados com o Desenrola, programa para renegociar dívidas. No 'Conversa com o Presidente' desta terça-feira (18/7), o petista demonstrou altas expectativas e destacou o empenho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.





"O que está acontecendo é uma revolução extraordinária. Eu até brinquei com o Haddad: 'Se isso der certo como você está dizendo, você vai ter que ganhar, junto com a equipe econômica e quem mais propôs isso, o Prêmio Nobel da desenrolação", disse Lula.









O petista também relevou que a partir de setembro terá um programa para pessoas que têm dívidas no varejo, isto é, cidadãos que devem para lojas.





"Eu acho que vai ser uma coisa excepcional, se der certo isso, a gente vai salvar no mínimo 72% da população brasileira que está endividada e vai permitir que essa gente possa voltar ao mercado de consumo, porque todo mundo sempre tem uma coisinha para comprar", destacou o presidente Lula.





Com a iniciativa do programa, Lula pede para que os brasileiros não façam dívidas que não consigam arcar. "Ninguém pode gastar o que não tem. Se quiser fazer uma dívida, você tem que saber se ela cabe dentro do seu orçamento. Se ela couber, você faz. Depois que você pagar uma, você faz outra. Para não ficar sufocado no Serasa, como tem muita gente hoje no Brasil."