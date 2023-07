Criança de 8 anos é abusada por pai de amiga em Minas

432

Crime ocorreu em São João das Missões (foto: Prefeitura de São João das Missões )

A denúncia partiu da própria vítima, que assistiu a uma palestra sobre exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo a PC, ao assistir a palestra ela compreendeu que era vítima de abuso sexual e contou para a mãe. Juntas elas procuraram o Conselho Tutelar e fizeram a denúncia junto à Polícia Civil.

Ao saber da denúncia, o homem passou a perseguir a menina. Ele ia até a porta da escola em que ela estudava e "piscava para a garota, pegava ela no colo e a apalpava", informou a PC.

Ele foi preso no último sábado (15/7), mas a PC divulgou a informação nesta quarta-feira (18/7). Mesmo com a detenção do suspeito, a investigação prossegue, segundo a PC.

Um homem, de 43 anos, foi preso pela Polícia Civil em São João das Missões, no Norte de Minas. Segundo informações da PC, ele é acusado de abusar sexualmente de uma criança, de 8 anos de idade