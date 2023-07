Mãe e filho de um ano mantidos em cárcere privado são resgatados em MG

432

Mulher e o filho foram mantidos em cárcere privado pelo companheiro da vítima, em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Uma mulher, de 19 anos, e o filho dela, um bebê de 1 ano e oito meses, foram resgatados depois de 10 dias mantidos em cárcere privado, sob agressões e ameaças. O companheiro da vítima, de 27, é suspeito de trancar a família na residência, em Governador Valadares, na região do Rio Doce, e impedir qualquer comunicação externa.De acordo com informações da Polícia Militar (PM), eles são conhecidos de infância, e teriam começado a trocar mensagens recentemente. A jovem mora em São Geraldo do Baixio, município a cerca de 100 quilômetros de Governador Valadares. No dia 7 de julho, ela saiu, acompanhada do filho, para passar o fim de semana com o homem.O encontro ia bem, até que no dia 9/7, um domingo, o homem começou a agredi-la com socos e tapas. Ela pediu para ir embora, mas foi ameaçada. Nos dias seguintes, segundo o boletim de ocorrência, ele continuou com as agressões. O suspeito disse, inclusive, que iria enfiar um cabo de vassoura na garganta da jovem, caso ela gritasse por ajuda, e ainda chegou a estrangulá-la. Ela também sofreu abuso moral e sexual ao ser obrigada a praticar sexo oral, informou a PM.No depoimento à polícia, a jovem também relata a tentativa do homem em asfixiar o bebê. Irritado com o choro da criança, o homem colocou um travesseiro no rosto do menino. A mãe ainda foi arremessada no chão com a criança no colo.Na segunda-feira (17/7), a moça aproveitou que o companheiro dormiu, depois de usar drogas e ingerir bebida alcoólica, e conseguiu acionar a polícia. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o homem ainda dormindo. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia do município.Mãe e filho foram levados ao hospital. A jovem estava com o rosto machucado e reclamava de dores nas costas. Não há informações sobre o estado de saúde deles.