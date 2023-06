Treinador é preso suspeito de abusos sexuais em MG e engravidar aluna no ES

432

Policiais civis apreenderam na casa do suspeito um celular, a chuteira emprestada a ele por uma das vítimas e um par de uniforme do time feminino que ele treinava (foto: PCMG/Divulgação) Suspeito de aliciar e abusar sexualmente de duas adolescentes de 13 anos, um treinador de futebol feminino, de 29, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nessa quinta-feira (22/6) em São Sebastião do Anta, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Além das vítimas na cidade mineira, ele é investigado por estuprar e engravidar uma menina no Espírito Santo.

Os crimes sexuais vieram à tona depois que uma das vítimas denunciou o homem – que atua como treinador em um projeto social – em 12 de junho ao Conselho Tutelar do município.





Segundo conta a adolescente, o treinador pediu a ela uma chuteira emprestada, solicitando ainda que levasse o calçado até a residência dele. "Ao bater à porta da casa do suspeito, este segurou o braço da menina e a puxou para o interior da residência. Dentro do imóvel, o homem teria cometido os abusos. Ainda segundo o relato, o investigado filmou todo o ato sexual sem o consentimento dela", explica a Polícia Civil em comunicado.

A segunda vítima relatou que o treinador aproveitou a amizade que mantinha com ela e as amigas para assediá-las. Nesse sentido, ele enviava mensagens pedindo que as jovens fossem até a casa dele pegar “presentes caros”. “Esta adolescente também foi vítima da tentativa violenta de abuso sexual”, acrescenta a PCMG.

Chantagens, manipulações e vítima grávida

Além de se aproveitar da condição de treinador de um time feminino, o profissional manipulava e chantageava as adolescentes. Nesse sentido, ele dizia, segundo aponta a investigação, que iria atrapalhar a amizade delas com outros garotos.

O homem também é investigado por engravidar uma adolescente de 13 anos, no estado do Espírito Santo, quando a vítima era aluna em uma escola de futebol feminino.

Na casa dele, os policiais civis apreenderam um celular, a chuteira emprestada por uma das vítimas e um par de uniforme do time feminino que ele treinava. Após prestar depoimento na delegacia, o treinador foi levado para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.