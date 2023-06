Transporte público: gratuidade para crianças de até 6 anos vira lei em JF

432

Objetivo da 'Catraquinha Livre' é evitar que a criança seja constrangida a passar por debaixo ou por cima da roleta ou catraca (foto: PJF/Divulgação) A prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais, sancionou nesta sexta-feira (23/6) a Lei 14.641, que institui a chamada “Catraquinha Livre”. A nova legislação prevê gratuidade na utilização do transporte coletivo urbano a crianças de até 6 anos de idade incompletos. A lei entra em vigor 90 dias após a publicação do Executivo.

Logo, o objetivo da “Catraquinha Livre” é evitar que, na prática, a criança beneficiada seja constrangida a passar por debaixo ou por cima da roleta ou catraca, conforme a redação da legislação.

Ao propor o projeto de lei para apreciação do Legislativo, Sobral ponderou na ocasião que é preciso “garantir que as crianças possam usufruir com dignidade o direito delas à gratuidade no transporte público municipal de Juiz de Fora”.

Para ter acesso ao benefício, a criança, porém, não pode estar no colo do responsável, tendo que apresentar documento de identificação com foto que comprove a idade.