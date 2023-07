Corpo de empresário é encontrado em campo de futebol 23 dias após sumiço

O empresário Ernanne Tiago Gonçalves, de 30 anos, que estava desaparecido há 23 dias, foi encontrado morto na segunda-feira (17) em uma área onde está sendo construído um campo de futebol, no distrito de São José da Serra, em Jaboticatubas, na Grande BH.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o cadáver estava em avançado estado de decomposição, mas foi reconhecido pela mulher dele. O corpo estava com a mesma roupa que Ernanne usava no dia em que sumiu.