Colégio Santo Agostinho destaca família e escola na prevenção de ataques

Doces e mensagens de amor foram distribuídos, amenizando o clima em todo o colégio (foto: Santo Agostinho / Divulgação)

Nas últimas semanas, a comunidade escolar tem vivido dias tensos por causa da crescente onda de violência e ameaças que as instituições de ensino têm sofrido. Desde então, ações de promoção da paz vêm sendo realizadas, principalmente, nesta quinta-feira (20), dia marcado por supostas novas ameaças de ataques.

No colégio Santo Agostinho, um dos mais tradicionais de Belo Horizonte, não foi diferente. Os pais e alunos se mobilizaram em ações fraternas e de afeto, distribuindo doces com mensagens de amor. As crianças também foram recebidas com música e com gestos carinhosos de todos os funcionários do colégio.

O diretor administrativo da escola, Clovis Oliveira, destaca a importância da união de toda a comunidade escolar nestes momentos de medo. "A infraestrutura de segurança, como câmeras e controle, é importante e necessária, mas não são eles que são responsáveis pela melhora na convivência. A longo prazo, é a boa convivência que ajuda e previne a violência."

O diretor ainda afirma que o papel da escola e da família são primordiais nesse cenário "A escola reforçou muitos procedimentos de segurança, mas a questão é ampla e a responsabilidade é de muitos. É necessário cuidado com as pessoas, a união e o bom convívio. A escola precisa estar atenta e a família precisa estar presente para fazer a prevenção de situações futuras".

Iniciativa antiga

Clovis Oliveira conta também sobre as iniciativas da escola que, desde 2019, tem em seu currículo o Programa de Convivência Ética com o objetivo de melhorar o clima escolar, a qualidade das relações e a redução dos problemas de convivência e promoção da paz. Além disso, o colégio também tem o costume de promover aulas de escuta, apoios de psicólogos e psicopedagogos e uma postura ativa na identificação de questões de ansiedade e bullying nos alunos.

Segundo o diretor, nos momentos de tensão e violência, a escola precisa ser divulgada como um ambiente seguro. "A escola é um ambiente que transmite vida, e esse discurso precisa ser mais forte que qualquer outro."

