Motorista cai em buraco de 5 metros em Uberlândia com os dois filhos

Um motorista em Uberlândia não percebeu uma obra e caiu com o carro de uma altura de cinco metros, na noite deste domingo (13/8). Ele levava os dois filhos no veículo. Apesar do prejuízo, ninguém se feriu na queda, que foi flagrada por câmera de segurança.

O acidente aconteceu no bairro Gávea, zona sul da cidade. O condutor voltava de uma comemoração dos dias dos pais e passou reto em um local em obra. Mesmo com o trecho sinalizado, com cones e placas, ele avançou até cair no buraco aberto no asfalto.