Idoso de 81 anos é preso por não pagar pensão alimentícia

432



Homem foi parado pela PM Rodoviária (foto: Divulgação/PMMG)

Um homem de 81 anos foi preso depois que a polícia descobriu que ele devia pensão alimentícia. O caso aconteceu no fim de semana, durante abordagem no município de Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro.



A PM não informou detalhes sobre o caso do homem para evitar exposição da situação que pode envolver criança ou adolescente.



O idoso foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Monte Carmelo, como forma de cumprimento do mandado.