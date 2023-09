Suspeitos de desmanches de carros furtados são presos em Contagem

432

Polícia Militar encontrou várias peças, motores e placas picotadas de carros em lava-jato de Contagem (foto: PMMG/Divulgação)

Sete pessoas foram presas na noite dessa terça-feira (5/9) suspeitas de desmanches de carros furtados e roubados no bairro Riacho das Pedras, em Contagem, na Grande BH.

A Polícia Militar recebeu informações de que veículo que foi roubado há dias foi rastreado e localizado em um lava-jato da Avenida Coronel Jove Soares Nogueira.

Ao chegar no local os militares encontraram um outro veículo com placa clonada que tinha sido roubado. No lava-jato, os militares ainda localizaram várias peças, motores e placas picotadas de carros.

O imóvel ao lado do lava-jato também era usado no esquema de desmanches de carros.

O dono do lava-jato, três funcionários, incluindo um menor de idade, o proprietário do imóvel ao lado, um cliente que comprou um motor com numeração raspada foram conduzidos para a Delegacia.

O pai do adolescente foi acompanhar a ocorrência e acabou preso por mandado de prisão em aberto por homicídio.