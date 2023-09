MG lança aplicativo com informações dos criminosos mais procurados

432

App reforça os objetivos do programa de prender os criminosos e dissuadir a movimentação dos indivíduos (foto: Pixabay / Reprodução) A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais lançou nesta terça-feira (5/9) o aplicativo “Procura-se”, com informações dos criminosos mais procurados do Estado. A plataforma está disponível na Play Store e na App Store, para sistemas operacionais Android e IOS. Além de acessar as informações, os usuários também recebem orientações de como fazer denúncias anônimas, via Disque Denúncia, pelo telefone 181.

De acordo com a Sejusp, o app reforça os objetivos do programa de prender os criminosos e dissuadir a movimentação dos indivíduos. Nas cinco edições anteriores do "Procura-se," realizadas em 2011, 2012, 2017 e 2021, 51 dos 62 criminosos listados foram detidos, resultando em um índice de 82% de êxito.









A sexta edição do programa Procura-se foi lançada pela Segurança Pública de Minas Gerais no último dia 23 de agosto. Na ocasião, foram divulgados 12 nomes de pessoas consideradas prioritárias para o sistema de Justiça mineiro. A lista de procurados tem homens com mandados de prisão em aberto e com ficha criminal que contém práticas reiteradas de crimes.





Os crimes praticados pelos integrantes da lista extrapolam, inclusive, as fronteiras de Minas Gerais. Entre eles, estão traficantes de drogas com atuação em São Paulo e Rio de Janeiro, e até contrabandistas internacionais. A escolha dos nomes é feita de forma conjunta pela Sejusp, polícias Civil, Militar, Penal, Sistema Socioeducativo, Corpo de Bombeiros, Ministério Público e Tribunal de Justiça.

Crimes praticados pelos integrantes da lista extrapolam, inclusive, as fronteiras de Minas Gerais (foto: Sejusp-MG / Divulgação)

Veja quem são os criminosos mais procurados em MG:

Rogério Soares de Oliveira: é um dos autores do crime que vitimou um sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, na cidade de Ilicínea, no Sul de Minas, em 2017.

Jacson da Conceição da Silva: lidera uma organização criminosa do tráfico de drogas no bairro Alto Vera Cruz, na Região Leste de Belo Horizonte.

Felipe Augusto Rodrigues Silva: é envolvido com tráfico de drogas em Sete Lagoas, Região Central de Minas Gerais. Também responde por roubo e assassinato de um policial militar, em 2016.

Gilcimar da Silva: é procurado por diversos crimes contra o patrimônio, inclusive, roubo a banco. Também tem registro de uso de documento falso (falsidade ideológica).

David Benedito Santos Neto: é líder de uma facção criminosa do Rio de Janeiro, atuante em Andrelândia, município no Leste de Minas Gerais. Também é apontado como mandante de um assassinato em Andrelândia, motivado por disputas pelo controle e domínio territorial de pontos de tráfico de drogas.

Eberton Sales Morais: integrante de uma facção criminosa com atuação em Três Corações, no Sul de Minas, e também no estado de São Paulo.

Eduardo Lourenço Marques: é líder de uma organização criminosa de Manhuaçu, na Zona da Mata mineira.

Roberto Carlos Paranhos: atuante em municípios do Alto Vale do Jequitinhonha. Indivíduo violento, agressivo e perigoso. Tem histórico de enfrentamento às forças policiais, com dois registros de homicídio tentado contra policiais nos anos de 2010 e 2011.

Sonny Clay Dutra: traficante internacional de drogas, líder de uma organização criminosa. O grupo criminoso liderado por ele atuou em diversas localidades mineiras, mantendo conexão com outras organizações criminosas também no Paraguai.

Wesley Militão da Silva: é líder de uma organização criminosa em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Atua, principalmente, no tráfico de drogas e crimes violentos.

Marcelo Jaime Gonçalves: é líder de uma organização criminosa atuante na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Angelo Gonçalves de Miranda Filho: envolvido com tráfico de drogas em Teófilo Otoni, Região do Mucuri, e na Região Metropolitana de Belo Horizonte.