Chuva em BH: Região Leste registra 60% do esperado para o mês

Chuva e ventos fortes provocaram queda de árvores em BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A)

A Região Leste de Belo Horizonte foi a mais atingida pela chuva da tarde desta terça-feira (5/9). Segundo a Defesa Civil da capital mineira, em apenas 90 minutos, choveu 30 milímetros na Região Leste. O volume representa 61% do total de chuva esperado para setembro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a média para o mês é de 49,2mm.





Veja os volumes por regiões:





Barreiro: 15,5 (31,5%)

Centro Sul: 10,7 (21,7%)

Leste: 30,0 (61,0%)

Nordeste: 26,8 (54,5%)

Noroeste: 4,2 (8,5%)

Norte: 18,6 (37,8%)

Oeste: 3,2 (6,5%)

Pampulha: 20,0 (40,7%)

Venda Nova: 8,4 (17,1%)

Ventos e queda de árvores





Além da chuva, os ventos causaram queda de árvores em BH. No Bairro Santa Branca, na Região da Pampulha, uma árvore caiu sobre um veículo, próximo ao Shopping Via Brasil, mas sem vítimas. Equipe do Corpo de Bombeiros está no local.

Uma árvore caiu na Rua Piauí, no Bairro Funcionários (foto: Tulio Santos/EM/D.A)





No mesmo bairro, outra árvore caiu sobre um caminhão, também sem vítimas. Uma equipe da Cemig esteve no local e constatou que os fios partidos eram de telefonia. No Bairro São Luiz, também na Região da Pampulha, uma árvore caiu sobre um carro. Ninguém ficou ferido. Bombeiros estão no local para fazer o trabalho de corte.





A reportagem do Estado de Minas também registrou queda de árvore na Rua Piauí, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul.





Segundo o Inmet, entre 15h e 16h, a estação Cercadinho registrou ventos de 62,28 km/h. Já na estação Pampulha, entre 15h e 16h, os ventos chegaram a 42,48 km/h.