Quase 300 cidades de MG estão sob alerta de chuvas intensas; veja lista

As cidades em alerta ficam no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste de Minas, Sul, Sudoeste, Zona da Mata e Campo das Vertentes (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press)

Minas Gerais tem 268 cidades em alerta para chuva intensa neste domingo (3/9). De acordo com comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgado na manhã de hoje, a chuva pode chegar a 50mm, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

As cidades em alerta ficam no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste de Minas, Sul, Sudoeste, Zona da Mata e Campo das Vertentes. O alerta é válido até a noite de hoje.

O Inmet comunicou ainda que há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O órgão recomenda que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Veja a lista