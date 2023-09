Princípio de rebelião é registrado no Ceresp de Betim

432

Detentos colocaram fogo em colchões no Ceresp Betim, na noite dessa sexta-feira (1/9) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Um princípio de rebelião foi registrado no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em contato com a reportagem do, uma fonte informou que os detentos colocaram fogo em colchões, mas o tumulto foi contido pelos agentes da unidade prisional.O motim ocorreu na noite dessa sexta-feira (1/9) depois que policiais penais imobilizaram um preso, que estaria agredindo colegas de cela, conforme confirmado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) à reportagem neste sábado (2/9).Segundo a fonte ouvida pelo, detentos de outras celas acharam que os agentes da unidade prisional estavam batendo no colega. Eles, então, atearam fogo em colchões para chamar a atenção. Moradores no entorno do presídio chegaram a registrar em vídeo a confusão.Agentes penitenciários controlaram a situação e as chamas foram rapidamente apagadas, sem registro de feridos. "Por volta de meia noite a unidade já se encontrava sem alterações", declarou a Sejusp por meio de nota.Detentos de quatro celas estavam envolvidos no motim, segundo a autarquia. Eles foram ouvidos e a unidade prisional abriu um procedimento administrativo padrão.