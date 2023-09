Polícia aposta em câmeras de segurança para tentar identificar assassinos

432

Segundo uma testemunha, dois homens numa motocicleta seriam os autores do crime (foto: Google maps)

A Polícia Civil procura por câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os dois homens que assassinaram um homem de 20 anos, na noite de sexta-feira (02/9), na Rua Luci Lélis, 420, Jardim dos Comerciários, na região norte de Belo Horizonte.



A Polícia Militar, a primeira a chegar ao local, recebeu um chamado para socorrer um homem que teria passado mal e caído no meio da rua. No entanto, quando a guarnição chegou, certificou que o homem tinha sido assassinado, com quatro tiros: um na cabeça, dois no braço esquerdo e um tórax.

Os militares conseguiram localizar uma testemunha, que contou que a vítima caminhava pela rua, quando surgiram dois homens numa motocicleta, e o garupa sacou um revólver e começou a atirar na direção da vítima.

Uma segunda testemunha contou que a vítima era de Ponte Nova. Os policiais descobriram, também, que a vítima tinha diversas passagens pela polícia, em sua cidade natal e também em Belo Horizonte, sempre por rixa, roubo e porte ilegal de arma.

Uma terceira testemunha contou que a vítima estaria envolvida num roubo ocorrido no Jardim dos Comerciários, nos últimos dias, o que leva a polícia a trabalhar com a hipótese de que o crime tenha sido um acerto de contas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Venda Nova.