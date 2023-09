Briga e morte em boca de fumo em BH

432

Corpo foi desovado na Avenida Solferina Ricci Pace, no Bairro Jatobá (foto: Google maps)

Uma briga, numa boca de fumo, no Conjunto Jatobá, na Região Oeste de Belo Horizonte, resultou no assassinato de um homem, de 36 anos, com vários tiros, todos na cabeça. O corpo foi encontrado, caído, na Avenida Solferina Ricci Pace.

O crime ocorreu na noite de sábado (2/9). Segundo testemunhas, a vítima teria entrado em discussão com traficantes e o dono da boca de fumo, conhecido por Porcão, teria determinado a execução da vítima.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, quatro homens participaram da execução, e depois carregaram o corpo por um beco e o jogaram na rua, onde deram mais tiros. Um segundo homem, conhecido por “JP”, foi reconhecido como um dos executores.

Uma tia e o pai da vítima estiveram no local e reconheceram o corpo, que foi levado para o IML. As investigações estão a cargo da 2ª Delegacia de Homicídios do Barreiro. O pai contou aos policiais que o filho era viciado em drogas.