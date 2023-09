Engavetamento grave com dezenas de veículos mata sete pessoas

438

Uma carreta, envolvida no engavetamento, foi tomada pelas chamas (foto: (Twitter @agoranoticiasbr/Reprodução))

Um engavetamento com dezenas de veículos na BR-277 em Balsa Nova, região metropolitana de Curitiba, causou a morte de, ao menos, sete pessoas. O grave acidente ocorreu neste sábado (2/9) e causou a interdição completa da rodovia. Uma carreta pegou fogo.



De acordo com o, a batida ocorreu na altura de São Luiz do Purunã. Imagens que circulam nas redes sociais mostram veículos menores impressados por caminhões, além de uma carreta com a cabine do motorista em chamas.

Testemunhas ouvidas pelo g1 afirmam que chovia no momento da batida e uma neblina que tomava a rodovia impedia uma visão clara do trânsito. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver o tempo fechado.



Ainda não há informações sobre o número de veículos envolvidos no acidente e a causa da batida é investigada pela Polícia Civil do Paraná.

O Correio entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros do Paraná, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria. O espaço permanece aberto para eventual manifestação.