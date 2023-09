Acidente entre três caminhões deixa duas pessoas mortas no Norte de Minas

432

Dois homens morreram ainda no local do acidente. Outras duas vítimas foram resgatadas e levadas para o hospital (foto: CBMMG)

Dois homens morreram e dois, de 32 e 41 anos, ficaram feridos em um acidente entre três caminhões na noite dessa sábado (2/9), na rodovia estadual MGC-401, próximo a Janaúba, no Norte de Minas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado próximo ao km 131 da rodovia para prestar socorro às vítimas. A via precisou ser interditada e sinalizada durante o atendimento. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte de dois homens ainda no local do acidente. Um deles estava preso embaixo de um caminhão baú, que ficou tombado à margem da pista.

Foi necessário a elevação do veículo com extensor para a retirada do corpo. O outro homem estava caído ao solo, próximo a um dos veículos acidentados, já sem vida.

Um homem, de 32 anos, foi socorrido em estado grave, com tórax instável e foi conduzido ao Hospital Regional de Janaúba pela equipe do Samu. Um outro homem, de 41 anos, em estado estável, também foi levado para o hospital de Janaúba.

O Corpo de Bombeiros permaneceu na rodovia para preservar a cena do acidente até que os trabalhos periciais da Polícia Civil fossem finalizados.

A Polícia Militar também esteve no local para registro da ocorrência.